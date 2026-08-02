Il Milan vuole rendere immortale il nome di Franco Baresi: allo studio l’intitolazione della Curva Sud o di Milanello per celebrare il capitano che ha segnato un’epoca

La scomparsa di Franco Baresi ha scosso profondamente il mondo rossonero. Per il Milan e per i suoi tifosi, il leggendario numero 6 non è stato soltanto un capitano, ma un simbolo identitario, un riferimento emotivo e tecnico che ha attraversato generazioni.

La notizia della sua morte, avvenuta due giorni fa, ha generato un’ondata di affetto senza precedenti: centinaia di migliaia di messaggi, testimonianze, ricordi e saluti sono arrivati da ogni parte del mondo, a conferma di quanto Baresi fosse radicato nel cuore dei milanisti.

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In queste ore, il club sta riflettendo su come rendere omaggio in modo permanente alla sua figura. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una delle idee più forti sarebbe quella di intitolare a Baresi la Curva Sud dello stadio Giuseppe Meazza.

Una scelta dal valore simbolico enorme, che trasformerebbe uno dei luoghi più iconici del tifo rossonero nella “Curva Sud Franco Baresi”. Dal punto di vista formale, la denominazione ufficiale resterebbe semplicemente “Curva Sud”, motivo per cui non sarebbe necessario alcun via libera da parte dell’Inter, che comunque non avrebbe obiezioni. Ma per il Milan e per i suoi tifosi, quel nome assumerebbe un significato speciale, un modo per legare per sempre la memoria del capitano alla casa del club.

Tra le altre ipotesi allo studio c’è anche quella di dedicare a Baresi il centro sportivo di Milanello, luogo simbolo della preparazione rossonera e teatro di decenni di storia. Sarebbe un gesto altrettanto potente, capace di ricordare quotidianamente ai giocatori il peso della tradizione e l’eredità morale lasciata da uno dei più grandi difensori della storia del calcio.