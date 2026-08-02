Lazio, caccia al trequartista: dopo Stojkovic e Asp Jensen Gattuso individua una nuova preferenza per rinforzare la trequarti

La Lazio continua a muoversi con decisione sul mercato, ma non senza ostacoli. Gennaro Gattuso aveva individuato in Stojkovic la sua prima scelta per rinforzare la trequarti, ma la Dinamo Zagabria si è rivelata una bottega troppo cara per le possibilità del club biancoceleste. Un tentativo concreto, sfumato rapidamente di fronte a richieste economiche fuori portata.

Non è andata meglio con Asp Jensen, strappato dal Deportivo La Coruña per una cifra irrisoria che ha sorpreso anche gli uomini mercato della Lazio. Due obiettivi saltati, ma una necessità che resta: portare a Formello un trequartista capace di dare qualità e sacrificio.

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Secondo quanto riportato dal Messaggero, nella testa di Gattuso è emerso un nuovo preferito, almeno tra i profili realmente raggiungibili. L’elenco, al momento, è ridotto a due nomi: Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, entrambi di proprietà della Fiorentina. I viola potrebbero aprire alla cessione in prestito, una formula che la Lazio considera ideale per non appesantire il bilancio e mantenere margini di manovra su altri fronti.

Gattuso, però, ha una preferenza chiara: Brescianini. Il tecnico cerca un trequartista che sappia sacrificarsi in fase di non possesso, capace di rincorse all’indietro e di un lavoro oscuro che spesso fa la differenza negli equilibri tattici. Un profilo dinamico, disciplinato e utile nelle transizioni negative. Fabbian rappresenta un’alternativa credibile, ma meno aderente all’identikit tracciato dal tecnico.

Nonostante la scelta tecnica sia definita, non c’è ancora stata un’accelerata. La Lazio osserva, valuta e attende il momento giusto per affondare il colpo, consapevole che il ruolo del trequartista sarà centrale nel progetto di Gattuso.