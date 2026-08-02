Farioli conquista la sua seconda Supercoppa: il Porto batte il Torreense 1-0 e apre la stagione con un segnale di forza

Il Porto di Francesco Farioli apre la nuova stagione nel migliore dei modi, conquistando la Supercoppa portoghese e aggiungendo così il secondo trofeo dell’era dell’allenatore italiano. I Dragões hanno superato 1-0 il SCU Torreense, formazione di seconda divisione protagonista di una cavalcata straordinaria nella scorsa stagione, culminata con la vittoria della Coppa nazionale.

Una favola che ha reso la finale più affascinante, ma che non è bastata a fermare la superiorità tecnica del Porto. A decidere la sfida è stato Victor Froholdt, autore del colpo di testa che ha indirizzato il match e consegnato il trofeo ai campioni del Portogallo.

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Nell’undici titolare scelto da Farioli non c’era spazio dal primo minuto per Hwang In-beom, arrivato in estate dal Feyenoord e ancora in fase di inserimento. Il centrocampista sudcoreano ha comunque trovato il suo debutto ufficiale, entrando a un quarto d’ora dalla fine e mostrando le prime tracce del suo talento in un contesto già ben rodato.

Il Porto ha dominato la gara come da pronostico, pur impiegando qualche minuto prima di creare la prima grande occasione: William Gomes ha sfiorato il vantaggio calciando alto da posizione favorevole. Il gol decisivo è arrivato al 38’, quando Pepê, accentrandosi dalla sinistra, ha pennellato un cross perfetto per Froholdt, che ha battuto il portiere Adriel con un colpo di testa preciso.

Nonostante la differenza di qualità, il Torreense ha reso la partita più complicata del previsto, mantenendo alta l’intensità e limitando le occasioni del Porto nella ripresa. I Dragões hanno creato poco dopo l’intervallo, ma sono riusciti comunque a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, mostrando solidità e capacità di gestione nei momenti più delicati.

Con questo successo, il Porto guarda con fiducia all’inizio del campionato, che lo vedrà impegnato domenica prossima contro l’Alverca. Il Torreense, invece, può consolarsi con un percorso europeo inatteso e affascinante: la squadra parteciperà alla fase campionato dell’Europa League, un traguardo storico che arriva dopo la delusione per la mancata promozione tramite i playoff.

Un nuovo capitolo da vivere con entusiasmo, mentre il Porto festeggia il primo titolo della stagione e conferma la solidità del progetto Farioli.



