Estate viola da protagonista: passi avanti per Joao Mario in prestito con riscatto, e Mastantuono resta in attesa della sua decisione

La Fiorentina continua a muoversi con decisione sul mercato, confermandosi una delle protagoniste più attive di questa estate. Il club viola, dopo aver già chiuso diverse operazioni, si avvicina ora a un nuovo innesto: Joao Mario, centrocampista della Juventus, è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina. Nelle ultime ore ci sono stati passi avanti sostanziali in una trattativa che procede nella direzione già delineata: un prestito con diritto di riscatto, formula che la Fiorentina considera ideale per valutare il giocatore nel corso della stagione senza un impegno economico immediato troppo pesante. Il dialogo tra le parti è costante e la sensazione è che l’accordo possa arrivare in tempi relativamente brevi, con il club bianconero disposto ad aprire alla cessione per permettere al giovane portoghese di trovare maggiore continuità.

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Parallelamente, la Fiorentina continua a monitorare con grande attenzione la situazione di Franco Mastantuono, talento classe 2007 di proprietà del Real Madrid. Il giocatore è considerato un obiettivo concreto per il futuro, ma la trattativa è inevitabilmente più complessa: il club spagnolo non ha fretta di decidere e soprattutto si attende la volontà del ragazzo, che al momento non ha ancora comunicato quale direzione voglia prendere per la propria crescita. La Fiorentina rimane alla finestra, pronta a inserirsi qualora Mastantuono dovesse aprire alla possibilità di un’esperienza in Serie A, ma consapevole che i tempi potrebbero essere più lunghi rispetto ad altre operazioni.

In questo contesto, la strategia viola appare chiara: costruire una rosa giovane, dinamica e ricca di prospettive, alternando investimenti mirati a operazioni intelligenti come prestiti con opzioni future. L’arrivo di Joao Mario rappresenterebbe un tassello importante per ampliare le soluzioni a disposizione di Grosso, mentre la pista Mastantuono rimane un sogno concreto ma ancora in fase di attesa. La Fiorentina, però, ha dimostrato di saper cogliere le occasioni e di voler consolidare il proprio ruolo da protagonista in un mercato che la vede sempre più ambiziosa e determinata.