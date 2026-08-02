Chi è Givairo Read: il jolly del Feyenoord finito nel mirino della Roma, esterno moderno e paragonato a Dumfries in Olanda

La crescita di Givairo Read sta attirando sempre più attenzione nel panorama europeo, e non è un caso: il giovane esterno olandese rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione di talenti cresciuti nei Paesi Bassi. Nato ad Amsterdam, Read ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Volendam, dove ha iniziato a mettere in mostra le sue qualità atletiche e tecniche. A soli 17 anni è stato notato dal Feyenoord, che ha deciso di puntare su di lui inserendolo inizialmente nell’Under 18, per poi promuoverlo in prima squadra già nella stagione successiva. Un percorso rapido, segno di una personalità forte e di un potenziale che in Olanda considerano molto elevato.

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Read nasce come terzino destro, ma la sua evoluzione lo ha portato a diventare un esterno estremamente duttile. Può giocare a tutta fascia, adattarsi sulla sinistra e interpretare il ruolo con un’impronta decisamente offensiva. La sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e la buona tecnica di base lo rendono un giocatore moderno, perfetto per sistemi che richiedono ampiezza, progressione e continuità nella spinta. Nonostante abbia compiuto 20 anni appena due mesi fa, Read mostra una personalità sorprendente: non ha paura di prendersi responsabilità, di attaccare lo spazio o di tentare il dribbling anche in situazioni complesse. La fase difensiva è ancora un aspetto da affinare, ma la struttura fisica e la rapidità gli permettono di recuperare spesso anche quando parte in ritardo.

Il paragone che circola con più insistenza in Olanda è quello con Denzel Dumfries, ex Inter e oggi al Real Madrid. Una similitudine che non riguarda solo le caratteristiche atletiche, ma anche la capacità di incidere in entrambe le fasi e di essere determinante negli ultimi trenta metri. Read, però, ha margini di crescita ancora più ampi e un percorso tutto da scrivere: la sensazione è che possa diventare uno dei terzini‑esterni più interessanti della sua generazione, pronto a compiere il salto definitivo nel calcio europeo.