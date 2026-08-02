Calciomercato
Torino, Gineitis ai saluti? Il Celtic alza il pressing per il centrocampista granata
Gineitis, il Celtic torna alla carica: il Torino riflette sulla vendita per dare ad Abate le risorse necessarie a costruire la squadra
Il Torino sta valutando una strategia chiara: sacrificare un elemento della rosa per generare liquidità e avere margini più ampi sul mercato in entrata. Una scelta che rientra nella logica di un club che vuole costruire una squadra pienamente aderente alle idee tattiche di Abate, ma che necessita di risorse fresche per muoversi con decisione.
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In questo contesto, il nome più caldo è quello di Gvidas Gineitis, centrocampista classe 2004 reduce da una stagione convincente, capace di attirare l’attenzione di diversi club europei. La sua crescita, la personalità mostrata e la prospettiva di un ulteriore salto di qualità lo rendono uno dei profili più appetiti della rosa granata.
Tra le società maggiormente interessate c’è il Celtic, che da settimane monitora il giocatore con grande attenzione. I primi contatti risalgono a circa tre settimane fa, quando il club scozzese aveva presentato una proposta da 7,5 milioni di euro. Un’offerta ritenuta insufficiente dal Torino, che valuta il centrocampista tra i 12 e i 13 milioni.
La distanza economica aveva portato a un rallentamento della trattativa, ma non a un raffreddamento dell’interesse: a Glasgow considerano Gineitis un investimento di prospettiva e non hanno alcuna intenzione di abbandonare la pista.
Nelle prossime ore potrebbe infatti arrivare un rilancio concreto, con una nuova proposta vicina ai 10 milioni di euro. Una cifra ancora lontana dalla valutazione granata, ma che potrebbe avvicinare le parti se accompagnata da bonus legati a presenze, rendimento o obiettivi stagionali.
Proprio l’inserimento di queste variabili potrebbe rappresentare la chiave per convincere il Torino a cedere il giocatore, ottenendo una cifra complessiva più vicina alle proprie aspettative. L’operazione resta aperta e il futuro di Gineitis potrebbe presto prendere una direzione decisiva.
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