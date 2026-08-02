Zirkzee dice sì alla Juventus, ma la situazione David frena l’operazione: la formula non convince e Spalletti spinge per un profilo più adatto al suo gioco

La Juventus vive ore incandescenti sul fronte mercato, con una missione ben definita: consegnare a Luciano Spalletti un’altra punta capace di completare il reparto offensivo. Dopo aver chiuso le operazioni Kolo Muani e Alajbegovic, la dirigenza bianconera continua a muoversi con decisione per soddisfare le richieste del tecnico di Certaldo.

La novità delle ultime ore riguarda Joshua Zirkzee: secondo La Gazzetta dello Sport, l’attaccante olandese avrebbe dato il suo sì alla Vecchia Signora, aprendo scenari immediatamente concreti.

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Il profilo di Zirkzee è noto: 75 presenze, 9 gol e 4 assist in due anni al Manchester United, numeri non esaltanti ma accompagnati da qualità tecniche e fisiche che intrigano la Juventus. L’entourage del giocatore — lo stesso che ha curato l’arrivo di Douglas Luiz — sta lavorando per favorire il trasferimento, ma due aspetti risultano decisivi. Il primo riguarda l’uscita di Jonathan David, necessaria per rispettare i paletti del settlement agreement UEFA.

Il secondo è l’assenso del Manchester United a una formula con diritto, e non obbligo, di riscatto. Il problema è che, al momento, David non sembra intenzionato a lasciare Torino, complicando la manovra e aprendo la porta all’inserimento di altre squadre interessate a Zirkzee.

C’è poi un tema tecnico: l’identikit richiesto da Spalletti. Il tecnico vuole un centravanti fisico, dominante nel gioco aereo e presente in area. Zirkzee, pur essendo alto 193 centimetri, non è un classico “bucaniere” da rigore né un esperto colpitore di testa.

Un profilo più aderente alle richieste sarebbe Mateo Pellegrino del Parma, mentre il club emiliano sta accelerando per El Bilal Touré dell’Atalanta. Sul talento argentino, inoltre, resta forte la Fiorentina, pronta a muoversi in caso di partenza di Moise Kean.