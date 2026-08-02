Gasperini aspetta il suo esterno: Read in cima alla lista, Spence monitorato ma frenato dalla valutazione monstre degli Spurs

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la fascia destra, uno dei reparti considerati più urgenti dalla dirigenza giallorossa. L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare a Gian Piero Gasperini un esterno moderno, dinamico e capace di interpretare più funzioni tattiche. In cima alla lista dei desideri resta Givairo Read, il talento del Feyenoord che il club segue da settimane.

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Read è il profilo preferito per età, caratteristiche e potenziale, ma la trattativa si è rivelata più complessa del previsto: le richieste del club olandese e alcuni dettagli contrattuali ancora da definire hanno rallentato il percorso verso l’intesa definitiva. Per questo motivo il direttore sportivo Tony D’Amico ha iniziato a valutare anche soluzioni alternative, mantenendo aperti più tavoli per non farsi trovare impreparato.

Tra le piste parallele monitorate c’è quella che porta a Djed Spence, laterale destro classe 2000 di proprietà del Tottenham. Spence è un profilo già noto al calcio italiano, seguito anche dall’Inter, e si distingue per velocità, progressione e capacità di coprire l’intera fascia con continuità. Le sue qualità fisiche e la sua attitudine offensiva lo rendono un giocatore perfettamente compatibile con le idee di Gasperini, che predilige esterni capaci di attaccare lo spazio e garantire ampiezza. Tuttavia, la trattativa con gli Spurs presenta un ostacolo significativo: la valutazione economica.

Il Tottenham non scende dai 40 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dalla Roma, che dopo un primo sondaggio non ha approfondito ulteriormente i contatti. Il club inglese non sembra intenzionato a concedere sconti, e questo rende la pista Spence difficilmente percorribile alle condizioni attuali. Il giocatore resta monitorato, ma solo un’apertura da parte degli Spurs potrebbe riaprire concretamente il dialogo.

La Roma, dunque, prosegue su un doppio binario: Read come priorità assoluta, Spence come alternativa di alto livello ma economicamente complessa. Un lavoro di incastri e valutazioni che testimonia la volontà del club di consegnare a Gasperini un reparto completo e competitivo già nelle prossime settimane.