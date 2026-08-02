Sampdoria, riecco Viti: ritorno voluto, atteso e costruito. Branco firma un’operazione che accende la piazza – VIDEO di Dario Bartolucci

l ritorno di Mattia Viti è stato accolto come uno dei colpi più significativi dell’estate blucerchiata. Secondo il giornalista Dario Bartolucci, si tratta addirittura della migliore operazione realizzata dalla Sampdoria nella sessione di calciomercato 2026/27. Il difensore classe 2002 torna a Genova dopo i sei mesi trascorsi nella seconda parte della scorsa stagione, periodo in cui aveva già dimostrato di possedere qualità, personalità e continuità tali da poter diventare un punto fermo della retroguardia.

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La notizia ha immediatamente acceso l’entusiasmo della tifoseria doriana, da sempre molto legata al giocatore. Viti, infatti, non ha mai nascosto la volontà di tornare a vestire la maglia blucerchiata, arrivando persino a scartare proposte economicamente più vantaggiose pur di fare ritorno nel capoluogo ligure. Un gesto non comune nel calcio moderno, che ha ulteriormente rafforzato il legame con l’ambiente.

A rendere l’operazione ancora più significativa è stata proprio la posizione assunta dal difensore: Viti ha scelto la Sampdoria e ha atteso con fiducia la proposta del club, ribadendo più volte il suo desiderio di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno. Conosce già la piazza, le pressioni e le aspettative, elementi che potrebbero ridurre sensibilmente i tempi di inserimento nella squadra di Bernardo Corradi.



Grande merito va riconosciuto a Fredberg, capace di riportare a Genova un difensore considerato di primissima fascia per la Serie B. L’operazione è vantaggiosa anche dal punto di vista economico: costi contenuti, ma rendimento potenzialmente elevato. La Sampdoria consegna così al proprio allenatore un titolare pronto, affidabile e con ampi margini di crescita.

Il ritorno di Viti rappresenta inoltre un messaggio chiaro alle concorrenti: la Sampdoria vuole costruire una squadra competitiva, puntando su profili che uniscano qualità, motivazioni e conoscenza della categoria. Per Bartolucci, il centrale è il vero colpo dell’estate blucerchiata, un acquisto capace di alzare immediatamente il livello della difesa. Ora toccherà al campo confermare le aspettative, ma le premesse per rendere questa operazione una delle più importanti dell’intera Serie B ci sono tutte.