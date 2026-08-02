Dopo un anno di trattative, Kolo Muani è di nuovo bianconero: arrivo a Torino, visite, firma e subito la tournée in Oriente nel progetto Juve

La Juventus ha finalmente messo la parola fine a una delle trattative più lunghe e intricate degli ultimi anni: Randal Kolo Muani è tornato a Torino. Alle 10:14 di questa mattina, l’attaccante francese è atterrato all’aeroporto di Caselle, chiudendo una telenovela di mercato durata oltre dodici mesi, fatta di accelerazioni improvvise, frenate inattese e continui ribaltoni. Le prime immagini diffuse da JuventusNews24 hanno immediatamente acceso l’entusiasmo dei tifosi, che da tempo attendevano il ritorno del centravanti. Per Kolo Muani si apre così la sua “avventura 2.0” in bianconero, un nuovo capitolo che la dirigenza ha fortemente voluto e che ora diventa realtà.

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Il club ha deciso di affondare il colpo definitivo con il Paris Saint‑Germain, chiudendo l’operazione a titolo definitivo. L’investimento è di quelli pesanti: 38 milioni di euro come parte fissa, più 12 milioni legati a bonus facilmente raggiungibili tra obiettivi personali e di squadra. Una cifra che testimonia quanto la Juventus creda nel valore del giocatore e nella sua capacità di incidere immediatamente sul reparto offensivo. Dopo una stagione complessa a Parigi, Kolo Muani torna in Italia con la volontà di rilanciarsi e diventare un punto fermo del progetto tecnico bianconero.

La giornata del francese sarà particolarmente intensa. Subito dopo l’arrivo, il giocatore si è diretto alle strutture mediche per le visite di rito, necessarie a certificare l’idoneità agonistica. Una volta completati gli esami, sarà il momento della firma sul contratto, passaggio formale che lo legherà ufficialmente alla Juventus. L’obiettivo della società è chiaro: inserire Kolo Muani immediatamente nel gruppo e permettergli di partire con la squadra per la tournée in Oriente, dove potrà iniziare a integrarsi nei meccanismi tattici e ritrovare confidenza con il campo.

Con questo innesto, la Juventus aggiunge un tassello fondamentale alla propria struttura offensiva, puntando su un profilo esplosivo, moderno e già pronto per incidere. Un segnale forte, che apre una nuova fase del progetto bianconero.

⚪️ ⚫️ FINALMENTE RANDAL KOLO MUANI 😍



🔙 L’attaccante francese è tornato a Torino 📍Inizia la sua avventura 2.0 in bianconero: operazione a titolo definitivo da 38 milioni più 12 di bonus, ora visite mediche e firma 🇫🇷



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