Messi torna subito in campo con l’Inter Miami: pari contro Columbus Crew in MLS

Messi torna in campo con l’Inter Miami dopo il Mondiale, rientro in campo dopo la finale mondiale per la stella argentina: ecco com’è andata

A meno di due settimane dalla finale dei Mondiali, Lionel Messi è già tornato protagonista in Major League Soccer. Il fuoriclasse argentino è sceso in campo nel secondo tempo della sfida pareggiata 2-2 dall’Inter Miami contro il Columbus Crew, confermando la volontà di rimettersi subito a disposizione del club.

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Mentre diversi compagni dell’Argentina e di altre nazionali stanno ancora usufruendo del periodo di vacanza dopo l’impegno mondiale, Messi ha regolarmente risposto presente. Il numero 10, però, non è riuscito a festeggiare il ritorno con un gol, sprecando due buone occasioni nella ripresa.

Inter Miami, si ferma la striscia di vittorie

Il pareggio contro il Columbus Crew interrompe la serie di 6 vittorie consecutive dell’Inter Miami, che resta comunque al secondo posto nella Eastern Conference. Un risultato che lascia qualche rimpianto, ma anche la consapevolezza di poter contare nuovamente sul proprio leader tecnico.

A Ovest, invece, prosegue il testa a testa in vetta tra Los Angeles FC e Vancouver Whitecaps, ancora appaiate al comando della classifica.