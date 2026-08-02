Lukaku-Napoli, addio sempre più vicino: l’Atlanta United spinge per portarlo in MLS

Lukaku verso l’addio al Napoli, rapporto ai titoli di coda tra l’attaccante belga e il club partenopeo: sulle sue tracce c’è l’Atlanta United

La storia tra Romelu Lukaku e il Napoli sembra ormai arrivata ai titoli di coda. Dopo l’ultimo strappo legato al contratto, il futuro dell’attaccante belga appare sempre più lontano dall’Italia. Il giocatore avrebbe infatti rifiutato la proposta del club azzurro di spalmare l’attuale ingaggio da 7,7 milioni lordi a stagione, prolungando di un anno la scadenza fissata al 30 giugno 2027.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Una decisione che ha aumentato la distanza tra le parti e reso l’addio uno scenario sempre più concreto. Lukaku è destinato a lasciare Napoli e, con ogni probabilità, anche la Serie A, aprendo a una nuova esperienza lontano dal calcio italiano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Lukaku Napoli, Atlanta United in pressing

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, sull’attaccante si registra il forte interesse dell’Atlanta United. Il club di MLS avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del belga per capire la fattibilità dell’operazione e verificare i margini per trovare un’intesa sull’ingaggio.

La trattativa è ancora in una fase iniziale e, al momento, non risultano contatti diretti tra Napoli e Atlanta United. La pista, però, potrebbe scaldarsi nei prossimi giorni, anche perché Lukaku avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti.

Lukaku Napoli, la valutazione del club azzurro

Il Napoli, che aveva acquistato Lukaku dal Chelsea nel 2024 per circa 30 milioni di euro, valuta oggi il cartellino dell’attaccante intorno ai 10 milioni. Nell’operazione resta inoltre da considerare la percentuale sulla futura rivendita spettante al club inglese.

In caso di addio, il bilancio dell’esperienza azzurra resterebbe comunque importante: 45 partite, 15 gol, 11 assist, uno Scudetto e una Supercoppa italiana. Dopo una prima stagione vissuta con grande entusiasmo, il rapporto si era incrinato in seguito al grave infortunio di agosto. Il belga aveva scelto di curarsi privatamente, restando di fatto indisponibile per gran parte della stagione e concentrandosi sulla preparazione in vista del Mondiale.

Ora il futuro di Lukaku può davvero cambiare direzione: la MLS chiama, il Napoli attende sviluppi.