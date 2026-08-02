Willem Geubbels al Lecce: chi è il nuovo attaccante scelto da Trinchera

Willem Geubbels è un nuovo giocatore del Lecce, primo colpo dopo l’addio di Corvino per il ds Trinchera: alla scoperta del nuovo attaccante

Willem Geubbels è il nuovo attaccante del Lecce. Il francese classe 2001, arrivato a titolo definitivo dal Paris FC, rappresenta il primo acquisto di Stefano Trinchera dopo l’addio di Pantaleo Corvino. Un innesto importante per il reparto offensivo giallorosso, che in estate ha perso Francesco Camarda e Walid Cheddira, rientrati rispettivamente al Milan e al Napoli dopo le esperienze in Salento.

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Il club ha ufficializzato l’operazione con una nota: «L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Willem Geubbels dal Paris FC.

L’attaccante francese classe 2001 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2030 con opzione per la stagione successiva».

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Per il Lecce si tratta di un profilo giovane, ma già con un percorso internazionale alle spalle. Geubbels, di origini centrafricane, arriva in Serie A con l’obiettivo di rilanciarsi definitivamente e trovare quella continuità che, in alcuni momenti della sua carriera, è mancata.

Willem Geubbels Lecce, dagli inizi al Lione al salto nel calcio dei grandi

Nato a Villeurbanne il 16 agosto 2001, Willem Geubbels è cresciuto nel settore giovanile dell’Olympique Lione, uno dei vivai più importanti del calcio francese. Fin da giovanissimo è stato considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Il debutto in Ligue 1 è arrivato a soli 16 anni, un traguardo che lo ha fatto entrare nella storia: Geubbels è diventato anche il primo calciatore nato nel XXI secolo a giocare nella massima serie francese. Un segnale precoce del talento e delle aspettative che lo hanno accompagnato fin dall’inizio.

Nel 2018 il passaggio al Monaco, club che ha investito su di lui vedendolo come un possibile attaccante del futuro. L’esperienza nel Principato, però, non ha avuto la continuità sperata, complice anche la difficoltà di imporsi in un contesto molto competitivo.

Willem Geubbels Lecce, il rilancio tra Nantes, San Gallo e Paris FC

Dopo il Monaco, Geubbels ha indossato anche la maglia del Nantes, esperienza nella quale ha vinto la Coppa di Francia e raccolto 26 presenze, 3 gol e 1 assist. Nel gennaio 2023 è arrivato il trasferimento al San Gallo, tappa fondamentale per il suo percorso.

In Svizzera l’attaccante ha ritrovato fiducia, minuti e gol. Con il San Gallo ha totalizzato 95 presenze e 30 reti complessive. Nella stagione 2024/25 ha segnato 17 gol in tutte le competizioni, di cui 14 in campionato, imponendosi tra i profili più interessanti della Super League svizzera.

Nel 2025 è tornato in Francia con il Paris FC, firmando fino al 2030. Nell’ultima stagione in Ligue 1 ha collezionato 24 partite e 5 gol in 1.013 minuti, numeri che raccontano un giocatore ancora giovane, con margini importanti e già abituato a campionati diversi.

Willem Geubbels Lecce, caratteristiche tecniche e fisiche

Dal punto di vista fisico, Geubbels è un attaccante strutturato: circa 1,85 metri per 81 kg, destro naturale, capace di abbinare forza, velocità e progressione. Non è soltanto un centravanti d’area, perché può agire anche da esterno offensivo o da punta mobile.

Le sue qualità principali sono strappo, dribbling, attacco della profondità e capacità di rendersi pericoloso in campo aperto. Può dare verticalità alla manovra, cercare l’inserimento alle spalle della difesa e offrire una soluzione diversa rispetto a un attaccante più statico.

Per il Lecce, Willem Geubbels rappresenta un investimento tecnico e fisico. Il talento non è mai stato in discussione, ma ora dovrà trasformare il potenziale in rendimento stabile. La Serie A può diventare il banco di prova ideale per una nuova fase della sua carriera.