Cairo apre alla cessione del Torino: «Se arriva uno con i soldi e la passione giusta, posso anche venderlo»

Urbano Cairo apre alla possibile cessione del Torino, il presidente fa il punto sul futuro del club granata: le sue parole

A dieci anni dal 4 agosto 2016, giorno della scalata a RCS e del suo ingresso al Corriere della Sera da nuovo azionista di controllo, Urbano Cairo ha tracciato un bilancio della propria avventura imprenditoriale in un’intervista al quotidiano. Un’occasione per parlare del rilancio del gruppo editoriale, ma anche del futuro del Torino e dell’ipotesi di un possibile impegno in politica.

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Sul club granata, acquistato nel 2005, Cairo ha confermato una posizione già emersa in passato: la disponibilità a valutare una cessione, ma solo davanti a un interlocutore solido, credibile e realmente appassionato al progetto.

Cairo Torino, la frase sulla possibile cessione

Il presidente granata ha spiegato: «Il Toro, se arriva uno con i soldi e la passione giusta, posso anche venderlo. Ma non s’è presentato ancora nessuno». Una frase che lascia aperta la porta a un eventuale cambio di proprietà, ma senza accelerazioni immediate.

Per convincere Cairo, dunque, non basterebbe soltanto una proposta economica importante. Servirebbe anche un progetto capace di garantire al Torino prospettive adeguate, ambizione e continuità, nel rispetto della storia del club granata.

Cairo tra politica, RCS e intelligenza artificiale

Nel corso dell’intervista, Cairo ha ammesso anche di guardare con interesse a un possibile futuro in politica, pur considerandolo al momento difficilmente compatibile con le sue responsabilità imprenditoriali: «Mi piacerebbe, lo ammetto. Ma non sono nelle condizioni di farlo. Guido un’azienda con 4.500 dipendenti, più altri 4.500 collaboratori. Chi potrebbe prendersi cura di tutto al posto mio?».

A frenarlo c’è anche la trasformazione dell’editoria, segnata dall’impatto dell’intelligenza artificiale: «L’ecosistema Corriere è in piena espansione, il che coincide però anche con un passaggio di trasformazione epocale imposto dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale».

Cairo RCS, il bilancio del risanamento

Cairo ha rivendicato soprattutto il risanamento di RCS. Al momento del suo ingresso, il gruppo aveva un indebitamento di 430 milioni di euro e perdite per 1,3 miliardi nei cinque esercizi precedenti. Oggi, secondo i dati ricordati dall’editore, la società registra utili annui tra 50 e 60 milioni, con l’ultimo esercizio chiuso a 54,8 milioni e il debito azzerato.

La sintesi di Cairo è chiara: «Azienda risanata, giornali rilanciati». Sul Torino, invece, il futuro resta aperto: la cessione è possibile, ma solo davanti all’acquirente giusto.