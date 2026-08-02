Atalanta, sconfitta contro il Feyenoord: Krstovic non basta nella De Kuip Cup

Atalanta sconfitta dal Feyenoord, nerazzurri battuti 2-1 a Rotterdam nell’amichevole precampionato: ecco com’è andata la partita

L’Atalanta di Maurizio Sarri esce sconfitta dall’amichevole internazionale contro il Feyenoord, penultimo test del precampionato estivo. A Rotterdam, nella gara valida per la De Kuip Cup, la formazione nerazzurra ha perso 2-1 contro gli olandesi al termine di una sfida impegnativa, articolata in tre tempi: i due regolamentari più un supplementare da 30 minuti, disputato indipendentemente dal risultato maturato nei primi 90.

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Il Feyenoord ha approcciato meglio la partita, trovando il vantaggio dopo appena 11 minuti con il rigore trasformato da Ueda. L’Atalanta ha reagito prima dell’intervallo grazie a Nikola Krstovic, bravo a sfruttare una sponda di Scalvini e a farsi trovare pronto sul secondo palo per il gol dell’1-1.

Atalanta Feyenoord, Krstovic il migliore dei nerazzurri

Tra le note più positive per Sarri c’è proprio la prestazione di Krstovic. L’attaccante montenegrino è stato il migliore in campo tra i nerazzurri, non solo per il gol del pareggio, ma anche per la continuità con cui ha cercato la porta avversaria. In più occasioni è andato vicino alla doppietta personale, confermando buone sensazioni in vista della nuova stagione.

Indicazioni interessanti anche da Gianluca Gaetano, già apparso ben inserito nei meccanismi della squadra e sempre più centrale nelle idee dell’allenatore. Più indietro, invece, Ederson, apparso ancora in ritardo di condizione rispetto ad alcuni compagni.

Atalanta Feyenoord, decide il figlio di Van Persie

Nella ripresa il Feyenoord ha trovato il gol decisivo con il giovane Shaqueel van Persie, classe 2006 e figlio della leggenda olandese Robin van Persie. Una rete che ha indirizzato definitivamente la gara e consegnato agli olandesi la vittoria nella prima edizione della competizione.

Nel finale e nel tempo supplementare l’Atalanta ha provato a rientrare in partita, creando occasioni anche con Maldini e Scamacca, entrati nella ripresa e vicini al possibile 2-2.

La prestazione della squadra di Sarri non è stata brillantissima, ma va letta anche alla luce dei carichi di lavoro accumulati negli ultimi giorni. Il Feyenoord, più avanti nella preparazione e vicino all’inizio del campionato, è apparso invece più brillante sul piano fisico.