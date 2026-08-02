Serie A
Torino, vittoria in Inghilterra contro il Burnley per 0 ad 1: decide Dembélé. Ecco com’è andata
Burnley Torino 0-1, successo per i granata al Turf Moor nell’amichevole estiva: decide il gol di Dembélé. Il resoconto del match
Il Torino torna dall’Inghilterra con una vittoria importante nel percorso di preparazione estiva. La squadra di Ignazio Abate si è imposta 1-0 sul Burnley nell’amichevole disputata al Turf Moor, trovando il gol decisivo nel corso del primo tempo con Ali Dembélé.
Per i granata arrivano segnali incoraggianti dopo il ko rimediato contro il Cittadella nell’ultimo test di Pinzolo. In precedenza, il Torino aveva battuto Pinzolo Valrendena per 13-0 e Alcione Milano per 1-0, confermando una crescita graduale nel corso del precampionato.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Torino Burnley, esordi e nuovi innesti
Dal primo minuto hanno trovato spazio anche i nuovi arrivati Pietro Comuzzo ed Eray Comert, schierati nel reparto difensivo. Nella ripresa, invece, ha fatto il suo esordio anche Kian Fitz-Jim, ultimo innesto del mercato granata.
Torino, prossimi test e Coppa Italia
Archiviata la trasferta inglese, il Torino tornerà in città per preparare gli ultimi due impegni estivi: il 5 agosto al Filadelfia contro il Vado e l’8 agosto ad Avellino. Poi spazio all’esordio ufficiale: il 15 agosto, allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata affronteranno la Carrarese nel primo turno di Coppa Italia.
Ultimissime
video
Bargiggia: «Mancini voleva solo la Nazionale. Vi svelo cosa è successo davvero dietro le quinte della FIGC. Campionato Primavera male del calcio italiano» ESCLUSIVA e VIDEO
Dalla chat esclusiva con Roberto Mancini alle tensioni interne alla FIGC, passando per Maldini, Pirlo, Ranieri e il futuro del...