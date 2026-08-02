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Serie A

Torino, vittoria in Inghilterra contro il Burnley per 0 ad 1: decide Dembélé. Ecco com’è andata

Published

3 ore ago

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Dembele Torino Pisa Coppa Italia per calcio

Burnley Torino 0-1, successo per i granata al Turf Moor nell’amichevole estiva: decide il gol di Dembélé. Il resoconto del match

Il Torino torna dall’Inghilterra con una vittoria importante nel percorso di preparazione estiva. La squadra di Ignazio Abate si è imposta 1-0 sul Burnley nell’amichevole disputata al Turf Moor, trovando il gol decisivo nel corso del primo tempo con Ali Dembélé.

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Per i granata arrivano segnali incoraggianti dopo il ko rimediato contro il Cittadella nell’ultimo test di Pinzolo. In precedenza, il Torino aveva battuto Pinzolo Valrendena per 13-0 e Alcione Milano per 1-0, confermando una crescita graduale nel corso del precampionato.

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Torino Burnley, esordi e nuovi innesti

Dal primo minuto hanno trovato spazio anche i nuovi arrivati Pietro Comuzzo ed Eray Comert, schierati nel reparto difensivo. Nella ripresa, invece, ha fatto il suo esordio anche Kian Fitz-Jim, ultimo innesto del mercato granata.

Torino, prossimi test e Coppa Italia

Archiviata la trasferta inglese, il Torino tornerà in città per preparare gli ultimi due impegni estivi: il 5 agosto al Filadelfia contro il Vado e l’8 agosto ad Avellino. Poi spazio all’esordio ufficiale: il 15 agosto, allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata affronteranno la Carrarese nel primo turno di Coppa Italia.

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