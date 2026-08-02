Arne Slot dice no all’Olanda: «Voglio rimanere attivo nel calcio di club europeo»

Arne Slot non sarà il prossimo commissario tecnico dell’Olanda, niente panchina Oranje dopo Koeman: le parole del tecnico

Arne Slot non sarà il nuovo commissario tecnico dell’Olanda. L’ex allenatore del Liverpool, accostato negli ultimi giorni alla panchina degli Oranje per raccogliere l’eredità di Ronald Koeman, ha smentito con decisione questa possibilità, chiarendo la propria volontà di continuare a lavorare nel calcio di club.

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Come riportato da De Telegraaf, il tecnico olandese ha chiuso la porta all’ipotesi nazionale con una frase molto chiara: «Voglio rimanere attivo nel calcio di club europeo». Una presa di posizione netta, che allontana Slot dalla guida della selezione orange e costringe la federazione a guardare altrove per il futuro.

Arne Slot Olanda, la KNVB valuta altri profili

Il nome di Slot era stato indicato tra i principali candidati da Nigel de Jong, direttore tecnico della federazione olandese. L’idea era quella di affidare la squadra a un profilo moderno, reduce da esperienze importanti tra Feyenoord e Liverpool, capace di portare idee, identità e continuità tecnica.

Le parole dell’allenatore, però, cambiano lo scenario. La KNVB dovrà ora concentrarsi su soluzioni alternative per il dopo Koeman, cercando un profilo disponibile ad assumere la guida della nazionale in una fase delicata di programmazione.

Arne Slot futuro, priorità al calcio europeo

La scelta di Arne Slot offre indicazioni anche sul suo futuro professionale. La volontà di restare nel calcio europeo di club rende meno probabile anche un eventuale approdo all’Al-Ahli, società saudita che aveva mostrato interesse nei suoi confronti.

Dopo il percorso al Feyenoord e l’esperienza al Liverpool, Slot vuole continuare a misurarsi quotidianamente con il lavoro di campo, la gestione di una rosa e le competizioni europee. Per l’Olanda, dunque, sfuma una pista importante: il futuro della panchina Oranje resta ancora da definire.