George Weah piange la scomparsa Franco Baresi: «Una perdita irreparabile per la sua famiglia e per l’AC Milan»

Weah Baresi, il messaggio dell’ex Pallone d’Oro

Continuano ad arrivare messaggi di affetto e cordoglio per Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio italiano scomparsa il 31 luglio. Tra gli omaggi più toccanti c’è anche quello di George Weah, ex attaccante rossonero e Pallone d’Oro, che ha voluto ricordare l’ex capitano con una lunga dedica pubblicata sui propri canali social.

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L’ex centravanti liberiano ha ripercorso gli anni vissuti insieme a Baresi al Milan, sottolineando il ruolo fondamentale avuto dal difensore sia dentro che fuori dal campo. Per Weah, l’ex capitano rossonero è stato una guida preziosa nei primi mesi in Italia e un punto di riferimento decisivo nello spogliatoio.

Weah Baresi, il ricordo degli anni al Milan

Nel suo messaggio, George Weah ha evidenziato l’importanza di Franco Baresi nel suo inserimento nel calcio italiano. L’ex attaccante ha ricordato il valore umano e tecnico del capitano rossonero, definendolo una figura centrale nella difesa e nei successi conquistati dal Milan.

Queste le sue parole: «Sono rattristato dalla notizia della morte del mio ex compagno di squadra del Milan e grande fratello, Franco Baresi, che ha perso la sua battaglia contro una lunga malattia il 31 luglio. I nostri percorsi si sono incrociati alla fine degli anni ’90 quando sono entrato per la prima volta nel club della Serie A italiana. La sua guida è stata cruciale nell’aiutarmi a ambientarmi. È stato una figura imponente e centrale nella difesa della squadra, che ha contribuito alle nostre vittorie di vari trofei».

Weah Baresi, l’omaggio alla leggenda rossonera

Weah ha poi voluto sottolineare il peso storico di Baresi, simbolo assoluto del Milan e considerato tra i più grandi difensori di sempre. Il legame tra l’ex Pallone d’Oro e il capitano rossonero resta uno dei capitoli più significativi della storia recente del club.

Il messaggio si chiude con parole di profonda vicinanza alla famiglia e alla società: «Baresi sarà ricordato come uno dei più grandi difensori della storia, avendo trascorso l’intera sua carriera professionistica ventennale nel calcio giocando per l’AC Milan. Questa sfortunata scomparsa rappresenta una perdita irreparabile per la sua famiglia e per l’AC Milan. Esprimo le mie più sentite condoglianze ai suoi cari e al club. Possano trovare conforto nel Signore in questo momento difficile».