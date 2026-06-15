Pavard rientra ll’Inter dopo la parentesi al Marsiglia: dai motivi della rottura con lo spogliatoio nerazzurro al rebus sul futuro. Il punto sul francese

Inter news: Benjamin Pavard tornerà ufficialmente a essere un giocatore nerazzurro dal 30 giugno, data in cui scadrà il prestito al Marsiglia. L’OM, infatti, non eserciterà il diritto di riscatto e il difensore francese rientrerà quindi alla base, almeno dal punto di vista contrattuale. Una situazione che apre un nuovo dossier di mercato per la dirigenza nerazzurra, chiamata a trovare una soluzione per il suo futuro.

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L’esperienza in Francia non ha prodotto gli effetti sperati. Pavard, arrivato al Marsiglia per rilanciarsi dopo l’addio temporaneo all’Inter, non è riuscito a convincere il club a puntare ancora su di lui. Il rientro a Milano, però, non significa automaticamente reinserimento nel progetto tecnico.

Pavard Inter, il retroscena sull’addio ai nerazzurri

A fare il punto sulla situazione è stato Sportmediaset, ricostruendo anche i motivi che avevano portato alla separazione tra il difensore e il club nerazzurro: «Pavard è congedato dall’Inter in prestito con diritto di riscatto, dopo una probabile rottura con lo spogliatoio in seguito al Mondiale per Club. Gli atteggiamenti sbagliati, le partite di padel mentre per compagni e allenatore era infortunato, questi i motivi dell’addio.

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Il francese ha fallito al Marsiglia, l’Inter è tornata proprietaria del cartellino. Lui tornerebbe volentieri all’Inter dove comunque ha giocato su alti livelli e vinto uno scudetto. Al momento, però l’opzione è alquanto impossibile. Trovargli una sistemazione è una delle missioni dei dirigenti dell’Inter ora».

Pavard Inter, la missione del mercato nerazzurro

Il nodo resta quindi la collocazione del giocatore. Pavard tornerebbe volentieri all’Inter, dove ha comunque vissuto momenti importanti e conquistato uno Scudetto, ma al momento questa ipotesi appare molto complicata. La società dovrà valutare eventuali offerte e capire se esistano margini per una nuova cessione, definitiva o in prestito.

Per l’Inter, sistemare la posizione del francese diventa una delle priorità di mercato. Il rientro dal Marsiglia è ormai certo, ma il futuro di Pavard sembra destinato a essere lontano da Milano.