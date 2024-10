Retegui e Pasalic a caccia di record: dal cannoniere dei cannonieri con l’Atalanta al miglior croato in Serie A

Record su record per Pasalic e Retegui: dal miglior marcatore croato al miglior marcatore nerazzurro nelle prime 8 giornate (e l’Atalanta sorride)

L’Atalanta e i record riscritti: una normale amministrazione per i nerazzurri, non soltanto per una questione di punti realizzati, ma anche andando valutando i giocatori individuali. Su tutti Super Mario Pasalic e, ovviamente, Mateo Retegui.

Il croato è diventato il miglior marcatore non solo croato in Serie A con 50 goal (sommando anche le reti siglate contro il Milan), ma anche contro il Venezia nella storia nerazzurra a quota 5. L’attuale capocannoniere del campionato italiano invece ha siglato 8 goal: nessun centravanti nella storia dell’Atalanta aveva mai avuto una media di una rete a partita nelle prime 8 giornate (superato anche di una sola marcatura il mitico Inzaghi).