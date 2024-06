Real Madrid, arriva l’OFFERTA per Nacho: ecco la RISPOSTA del difensore spagnolo. Le ultime sul calciomercato

Nacho ha ricevuto un’offerta importante per il suo nuovo capitolo dopo una vita al Real Madrid. Ecco le ultime

Continua la telenovela Nacho, difensore del Real Madrid bramato da molti anche in Italia. Lo spagnolo è pronto a chiudere la sua esperienza ai Blancos per quella che probabilmente sarà la sua ultima parentesi nel calcio.

Come capitato a molti è arrivata anche a Nacho l’offerta dall’Arabia Saudita, più precisamente Al Ittihad. Secondo Fabrizio Romano, la squadra gallonerà ha offerto un contratto di due anni, ma per ora il giocatore ha preso tempo così come il Real Madrid attende ancora l’ufficialità dell’addio, per quanto sia altamente probabile.