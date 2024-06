Scamacca scrive un RECORD con l’Atalanta: agganciati due centravanti nerazzurri sul podio (per RETI stagionali in Serie A)

Scamacca è il terzo miglior bomber italiano per goal realizzati in stagione con l’Atalanta in Serie A. Ecco i numeri

La buona impressione in azzurro nonché il risultato di quello fatto in nerazzurro. Il centravanti dell’Atalanta Gianluca Scamcacca è pronto a prendersi in mano la Nazionale agli Europei, preparandosi al meglio anche per quella che sarà la stagione 2024/2025.

Nel frattempo però Scamacca ha scritto un record molto importante con l’Atalanta in Serie A arrivando a quota 12 goal in 29 partite diventando il terzo miglior centravanti italiano nerazzurro agganciando Sergio Floccari e Beppe Savoldi rimanendo indietro soltanto a Maurizio Ganz e Filippo Inzaghi.

INZAGHI -> 24 goal

GANZ -> 14 goal

SCAMACCA -> 12 goal

SAVOLDI -> 12 goal

FLOCCARI -> 12 goal

ZAMPAGNA -> 11 goal

VENTOLA -> 10 goal