Allenamento Atalanta, tre giocatori sotto la lente prima dell’ok definitivo. Le ultime da Zingonia

Allenamento Atalanta, chi riuscirà a recuperare contro il Bologna? Tre giocatori valutati al dettaglio prima dell’ok definitivo

Novità molto importanti dal Centro Bortolotti di Zingonia: Kossounou, Posch e Toloi continuano a lavorare individualmente in campo.

Recupero possibile per Atalanta Bologna? In vantaggio oggi il solo Rafael, Odlin e Stefan più verso il Milan, ma tutti e 3 verranno valutati giorno per giorno (per non correre rischi). Solito giro di terapie per Palestra, Scalvini e Scamacca.