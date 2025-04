Zappacosta e l'ennesima stagione in puro stile 50 Special: una "vespa speciale" (e costante) sulla fascia atalantina - Calcio News 24

Zappacosta una “vespa special” che sulla fascia atalantina prova a togliere i problemi tra galoppate e azioni offensive all’insegna dell’impegno

Seppur l’Atalanta nell’ultimo periodo non va in giro con le ali sotto i piedi, ha dalla sua parte una 50 special che riesce ad essere al passo degli altri veicoli a due ruote più recenti: capace di passare dai 60 ai 90 all’ora senza neanche un guasto.

Il campionato non va…una coppa quest’anno la Dea non ha, ma quel Zappacosta che sulla fascia ingrana dalla prima alla quarta c’è sempre: esterno tanto presente quanto costante in ogni singola partita, mai esente in termini d’impegno nonostante tutto quello che sta circondando in questo momento l’ambiente nerazzurro.

Quella di Davide è l’ennesima stagione ai 1000 all’ora nonostante le pacate premesse stagionali: la rivoluzione sulle fasce (su tutti l’arrivo di Bellanova) dove gente più giovane lo avrebbe messo nelle condizioni di rompere gli indugi a gara in corso, lasciando la titolarità ad altri.

Tuttavia Gasperini si è affidato al buon detto de “I Mercenari 2” dove nessuno può battere il “classico”, e tali tradizioni (e ovviamente l’esito del campo), hanno visto Davide Zappacosta ancora tra i titolari: scavalcando le gerarchie a sinistra considerando le poche garanzie offensive di Matteo Ruggeri.

2644 minuti giocati, primo per cross riusciti (29), 33 volte giocate dall’inizio (5 in più di Bellanova), 41% di contrasti vinti, l’esterno che ha portato più punti all’Atalanta in questa stagione (20) e la bellezza di 5 goal e 8 assist (di cui 5 in Champions League): a 32 anni il rendimento migliore da quando è tornato a Bergamo seppur l’anno scorso sia stato protagonista con la conquista della Coppa UEFA.

Ovviamente anche tra i pochi che non è esente dalla maglia sudata, correndo più degli altri e cercando anche di compensare l’incostanza di Raoul nelle ultime partite: al di là dell’età e anche di una costruzione abbastanza prevedibile sulla sinistra. Una 50 special che non delude mai, chilometri e chilometri per l’Atalanta.