Calciomercato Lazio, FABIANI bussa alla PORTA DEL MILAN: nuovo OBIETTIVO per i biancocelesti di Marco Baroni

La Lazio si è inserita alla corsa per Daniel Maldini. Come riporta il Messaggero, infatti, il club biancoceleste avrebbe già iniziato a raccogliere informazioni per il figlio d’arte.

Il calciatore di proprietà del Milan andrà in scadenza nel 2025. Fabiani, dunque, non ha intenzione di spendere oltre gli 8 milioni di euro.