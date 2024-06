Sommer racconta il suo PRIMO ANNO all’Inter: «Mi ha sorpreso UN ASPETTO in particolare, San Siro…»

Il portiere dell’Inter Sommer ha raccontato la sua prima annata all’Inter, dedicando grandi parole d’affetto per il club

Sommer ha svolto un ruolo da protagonista nella conquista della seconda stella dell’Inter. Chiamato a sostituire Onana, infatti, il portiere svizzero ha risposto alla grandissima. Il trentacinquenne ha rilasciato un’intervista a Blick dove ha raccontato le sue sensazioni, in particolare con San Siro.

SOMMER SULL’INTER E SAN SIRO – «Quando siamo arrivati ​​a San Siro è stata una grande emozione. Questa passione, questo entusiasmo della gente! Ero senza fiato. Avevo già giocato a San Siro con il mio ex club, il Mönchengladbach, ma davanti a zero pubblico durante il coronavirus, quindi non sapevo cosa aspettarmi»