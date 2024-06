Italia-Albania, la prima volta in un torneo: come ci arrivano le aquile

Italia-Albania si affrontano per la prima volta in un torneo internazionale: ecco come ci arriva la squadra del ct Sylvinho

Italia-Albania apre domani l’Europeo degli Azzurri, in una sfida che ha quasi l’aria di derby vista la vicinanza dei due paesi sia da un punto di vista geografico che sociale. Sarà inoltre la prima volta che le due squadre si affrontano non in amichevole, visto che le Aquile sono alla loro seconda partecipazione ad un torneo internazionale. L’unico precedente è quello dell’Europeo 2016, quando arrivò terza nel girone alle spalle di Francia e Svizzera, trovando solo una vittoria contro la Romania.

A questo giro la squadra del Ct Sylvinho arriva però con maggiore consapevolezza dei propri mezzi: nelle qualificazioni, dopo il ko con la Polonia, la squadra non ha più perso e con 4 vittorie e 3 pareggi ha conquistato il primo posto nel suo girone, davanti a Polonia, Repubblica Ceca, Far Oer e Moldavia.