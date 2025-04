Saelemaekers Roma, giallorossi pronti a riscattare l’esterno. Il Milan pretenderà quel prezzo per il riscatto

Saelemaekers Roma, i giallorossi spingono per il riscatto dell’esterno offensivo Saelemaekers dal Milan. I rossoneri impongono il prezzo

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il calciomercato Roma e sulla situazione di Alexis Saelemaekers: esterno in prestito dal Milan che si sta comportando molto bene in Capitale.

Tuttavia il riscatto però non è esente da un prezzo molto importante: 20 / 25 milioni di euro per ottenere senza problemi il cartellino. Staremo a vedere in estate.