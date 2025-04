Mercato Juve, i bianconeri guardano in casa Real Madrid: c’è la clamorosa voce dalla Spagna! Le ultimissime

Mercato Juve, i bianconeri provano il colpo dal Real Madrid? Ecco la clamorosa voce che arriva dalla Spagna! Le ultimissime

Secondo quanto riportato da fichajes.net, il calciomercato Juventus sarebbe pronta a investire 25 milioni di euro per assicurarsi Fran Garcia, terzino sinistro del Real Madrid. Il giocatore è stato individuato come possibile sostituto di Andrea Cambiaso, che potrebbe lasciare il club in estate.

L’interesse dei bianconeri per Garcia riflette la volontà di rafforzare la fascia sinistra con un profilo giovane e promettente. Il Real Madrid, dal canto suo, non considera il giocatore indispensabile per il futuro, il che potrebbe facilitare la trattativa. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a chiudere l’affare nelle prossime settimane.