Cannavaro Dinamo Zagabria, è finita: è stato esonerato! L’ex difensore paga la brutta sconfitta contro l’Istra

Cannavaro Dinamo Zagabria, finisce la sua avventura con i croati: è stato esonerato! L’ex difensore paga la brutta sconfitta nell’ultimo match

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Fabio Cannavaro è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Dinamo Zagabria. Il Campione del Mondo del 2006 paga la pesante sconfitta per 3-0 subita nel weekend contro l’Istra.

Durante la sua esperienza alla guida della Dinamo, Cannavaro ha allenato la squadra in due partite di Champions League: la prima contro l’Arsenal, terminata con un netto 3-0 in favore dei londinesi, e la seconda contro il Milan, vinta per 2-1 in casa. Quest’ultimo risultato si è rivelato cruciale per il percorso dei rossoneri, che hanno poi dovuto affrontare il play-off contro il Feyenoord, uscendo sconfitti e terminando così il loro cammino europeo.