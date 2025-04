Frattesi Inter, scalpita il centrocampista per la sfida di Serie A contro il Cagliari! Le ultimissime novità

Frattesi Inter, scalpita il centrocampista per la sfida di Serie A contro il Cagliari! Le ultime novità da Appiano Gentile

Dopo essersi guadagnato il ruolo di eroe inaspettato nella memorabile notte dell’Allianz Arena, grazie al gol decisivo dell’1 a 2 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale d’andata di Champions League, Davide Frattesi è ora pronto a contendersi una maglia da titolare per la sfida di sabato contro il Cagliari in Serie A.

Secondo Sky Sport, il centrocampista dell’Inter è concentrato sul prossimo impegno di campionato. La situazione degli infortunati, nel frattempo, registra alcuni sviluppi: Federico Dimarco ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e sarà convocato per la partita contro i sardi. Mehdi Taremi, dopo una sessione di lavoro personalizzato, potrebbe rientrare in gruppo domani, aumentando così le sue possibilità di essere convocato. Restano invece ancora ai margini sia Dumfries che Zielinski, che proseguono con i rispettivi programmi di recupero.