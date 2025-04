Lutto nel mondo del calcio, si è spento Leo Beenhakker: noto anche per aver portato Ibrahimovic all’Ajax – FOTO

Lutto nel mondo del calcio, si è spento all’età di 82 anni Leo Beenhakker: era noto per aver portato Ibrahimovic all’Ajax – FOTO

Il mondo del calcio rende omaggio a Leo Beenhakker, scomparso all’età di 82 anni. L’allenatore olandese, noto come “Don Leo”, lascia un’eredità straordinaria nel panorama calcistico.

La sua carriera, iniziata nel 1965 con l’SV Epe e conclusa nel 2007 alla guida del Feyenoord, è costellata di successi. Tra i suoi maggiori traguardi si annoverano tre campionati consecutivi e una Copa del Rey conquistati con il Real Madrid, oltre ai titoli vinti in Eredivisie sia con l’Ajax che con il Feyenoord. Fu sua anche l’intuizione di portare Zlatan Ibrahimovic all’Ajax, che ha segnato un’epoca per il club olandese.

A livello internazionale, Beenhakker è ricordato come ct dell’Olanda e soprattutto per aver guidato la nazionale di Trinidad e Tobago al Mondiale del 2006, un risultato storico. Numerosi club che lo hanno avuto come allenatore hanno espresso commossi messaggi di cordoglio, sottolineando il suo inestimabile contributo al calcio.