Pagelle Germania Scozia, i VOTI ai protagonisti del match

I voti, i TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per la giornata inaugurale di Euro2024: pagelle Germania Scozia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Germania Scozia, valido per la gara inaugurale di Euro2024 a Monaco.

TOP: Scegliere il migliore in campo questa sera non è facile. Havertz sicuramente merita una menzione d’onore speciale avendo sia segnato (su rigore) sia fornito un assist. Molto bene anche Musiala e Wirtz, entrambi in gol ma soprattutto autore di una prestazione eccelsa. Impossibile non menzionare Kroos: innesca la rete dell’1-0 e chiude con 101 passaggi completati su 102.

FLOP: Notte fonda per la Scozia dove trovare un giocatore sopra il 6 è un’impresa. Il peggiore è Porteous, autore di un fallo molto duro su Gundogan che costa il rigore contro e il cartellino rosso al 44esimo del primo tempo. Delude anche la stella McTominay, ma sarebbe ingiusto prendersela con i singoli: l’insufficienza è collettiva.