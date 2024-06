Hellas Verona, Sogliano piazza il primo COLPO DI MERCATO dell’era Zanetti: il comunicato UFFICIALE del club

Colpo in prospettiva per l’Hellas Verona. Come scritto in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, il difensore classe 2005 Christian Corradi è stato riscattato dal L.R. Vicenza.

IL COMUNICATO DEL CLUB – «Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquistato – a titolo definitivo – dal L.R. Vicenza le prestazioni sportive del difensore Christian Corradi, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2028. Nella passata stagione, Corradi, ha totalizzato 32 presenze e 2 gol con la Primavera gialloblù, guadagnandosi anche 5 convocazioni con la Prima squadra in Serie A TIM. Inoltre, il difensore gialloblù, ha collezionato 6 presenze con la maglia azzurra della Nazionale Under 19».