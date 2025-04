Cristiano Ronaldo ritorna in Serie A? Un club italiano vuole compiere il colpo del secolo! L’indiscrezione di Fabrizio Romano

Cristiano Ronaldo ritorna in Serie A? Quel club italiano è interessato a portarlo per provare a vincere. Ecco l’indiscrezione di Fabrizio Romano

Tramite il suo canale You Tube Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulle insistenti voci che riguardano il ritorno in Serie A di Cristiano Ronaldo. Ecco l’indiscrezione.

CRISTIANO RONALDO – «Nelle ultime settimane abbiamo sentito di un Cristiano Ronaldo nel mirino dell’Inter. Miami con un contratto breve per consentirgli di giocare con Messi. Rumours provenienti dall’Inghilterra completamente inventati: Cristiano Ronaldo non ha avuto alcun contatto con l’Inter Miami e viceversa. Quindi, non c’è nulla. Abbiamo anche sentito dell’interesse dell’Inter e di altri club europei: detto che un giocatore meraviglioso come Cristiano Ronaldo, non c’è niente di vero in queste voci, semplicemente perché Cristiano non sta pianificando nulla del genere. Non so da dove provenga questa storia, ma il giocatore non ha avuto alcun contatto concreto con dei club. E’ totalmente concentrato sull’Al Nassr, con cui sta parlando di un eventuale prolungamento di contratto. Questa è la situazione. Il club saudita vuole costruire la squadra attorno a lui, visto per l’esempio l’interesse verso Luis Diaz».