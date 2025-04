Manchester United, Amorim risponde alle critiche di Neville: «Capisco che critichi tutto, è la stagione peggiore della storia del club»

Manchester United, Ruben Amorim risponde alle critiche di Gary Neville dopo il deludente derby finito 0-0 contro il City

Il derby di ieri pomeriggio tra Manchester United e Manchester City non entrerà di certo nella storia, e sarebbe difficile definirlo emozionante. La partita, conclusasi con un deludente 0-0, ha regalato ben poche occasioni e non ha fatto altro che alimentare le critiche. Tra queste, quelle dell’ex bandiera dei Red Devils e ora opinionista, Gary Neville, che ha fortemente criticato la mancanza di passione mostrata dai giocatori. Ai microfoni di Sky Sport UK, Neville ha sottolineato come una partita di tale importanza, giocata ad Old Trafford, dovrebbe essere caratterizzata da un’intensità che ieri è totalmente mancata. Il tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ha prontamente risposto alle critiche: di seguito le sue parole.

«Capisco che Neville critichi tutto: è la stagione peggiore nella storia del club; non siamo nella condizione migliore per dare spettacolo. Non stiamo lottando per grandi obiettivi, ma dobbiamo considerare il contesto. E capisco il contesto. Ha lottato per i titoli in continuazione»