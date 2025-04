Mancini su Ranieri: «Quando mi vedeva mi odiava! Prima prendevo tanti cartellini, mentre ora è successo questo» - Calcio News 24

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Claudio Ranieri

Ai microfoni di Tv Play, il difensore della Roma Mancini ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Claudio Ranieri.

LE PAROLE – «Ranieri appena mi ha visto ha detto che quando mi vedeva contro mi odiava. La mia è stata un’evoluzione, prendevo tanti cartellini e facevo proteste senza senso. Mi condizionava tanto. Era una cosa deleteria per me stesso. L’evoluzione del mio comportamento è cominciata con De Rossi. Anche con gli arbitri il mio atteggiamento è cambiato, prima davo fastidio. Ora è differente. Non prendo troppe espulsioni, perché di entrate brutte non ne faccio. In Coppa Italia, con Orsato, sbagliai tanto e presi tre giornate di squalifica. Chiesi scusa in quell’occasione»