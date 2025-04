Lo Russo: «Kings League orgoglio di Torino, ci abbiamo sempre creduto. È un successo per un motivo»

Le parole di Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, sulla finale di Kings League Italia in programma a Torino. Tutti i dettagli

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato nella conferenza stampa per la finale di Kings League Italia in programma in città il 22 maggio.

LE PAROLE – «Torino ha creduto fin dall’inizio alla Kings League, lo ha fatto buttando il cuore oltre l’ostacolo. I risultati della finale all’Allianz sono stati per noi motivo d’orgoglio. E’ un’occasione anche di promozione internazionale della città. Sono stato alla finale del 12, è stato divertente come lo stadio le ovazioni le abbia riservate non agli ex calciatori ma agli influencer, questo mi ha colpito ed è stato un ulteriore stimolo per dire che è un elemento sul quale vale la pena investire».

