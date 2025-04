Kings League, conferenza stampa di presentazione della finale a Torino: parlano Marchisio, Cirio, Lo Russo e Morelli

Kings League, conferenza stampa di presentazione della finale a Torino: di seguito le parole di Marchisio, Cirio, Lo Russo e Morelli

(Giuseppe Colicchia, inviato al Museo Egizio di Torino) – Grande successo per la Kings League Lottomatica Sport Italy, che sta raccogliendo numeri importantissimi nel corso di questo primo split. Al Museo Egizio di Torino va in scena una conferenza stampa, indetta dagli organizzatori della competizione di calcio a 7 ideata da Piqué, per presentare la finale di questo primo split che andrà in scena giovedì 22 maggio all’Inalpi Arena di Torino. Da capire se la conferenza odierna sarà l’occasione per annunciare qualcos’altro legato al futuro di questo torneo…

LE PAROLE DI ALBERTO CIRIO, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE (ASSENTE, MA PRESENTE UN RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE PIEMONTE)

«Abbiamo voluto sostenere questo evento molto importante che rende importante Torino. Sarà un evento ancora migliore rispetto all’edizione della volta scorsa. Grazie alla Kings League e a tutti i calciatori che consentono di mettere quell’esperienza in più»

LE PAROLE DI STEFANO LO RUSSO, SINDACO DI TORINO

«Torino ha creduto fin dall’inizio alla Kings League, lo ha fatto buttando il cuore oltre l’ostacolo. I risultati della finale all’Allianz sono stati per noi motivo d’orgoglio. E’ un’occasione anche di promozione internazionale della città. Sono stato alla finale del 12, è stato divertente come lo stadio le ovazioni le abbia riservate non agli ex calciatori ma agli influencer, questo mi ha colpito ed è stato un ulteriore stimolo per dire che è un elemento sul quale vale la pena investire»

LE PAROLE DI CLAUDIO MARCHISIO, HEAD OF COMPETITION

«Il mio compito è di fare da tramite tra la lega e i presidenti, sono contento di far parte di questa famiglia e di vivere la finale il 22 maggio qui a Torino all’Inalpi Arena. Un evento importante, di aspettiamo tanti ragazzi con i loro genitori, non vediamo l’ora di portarli lì. Ringrazio anche io le istituzioni»

«Mi aspetto che il 22 maggio si possa vivere una serata come quella del 12. A gennaio, vedere così tanta gente, da una parte ci spaventa ma ci rende felici. Allo Juventus Stadium c’è stato un evento ancora meglio, son convinto che all’Inalpi sarà ancora meglio, il contesto sarà qualcosa di unico»

LE PAROLE DI FRANCO MORELLI, MANAGING DIRECTOR ITALY

«Bello essere con voi qui presenti, insieme alle autorità. Bellissimo essere qui in Kings League in un posto bellissimo e pieno di storia. Vorrei ringraziare anche i calciatori qui presenti e i partner. Oggi è il 3 aprile, abbiamo iniziato il 3 febbraio in Italia, col primo split. Dopo l’esperienza magnifica dell’Allianz Stadium dove abbiamo fatto un sold out, che è stata la miglior promo per iniziare il progetto. Sta andando bene, siamo felicissimi per la finale del 22 maggio all’Inalpi Arena, sta andando bene con i ticket e ci sono tutte le premesse per arrivare al sold out. Aspettatevi qualche altra bomba che arriverà a breve»

«Più che promesse ci sono progetti e strategie. Siamo convinti che il 22 vada ancora meglio, è un progetto diverso rispetto all’Allianz Stadium. L’Inalpi Arena ci dà l’occasione per ricreare quello che è il palcoscenico della regular season. Siamo molto felici dell’esperienza all’Inalpi Arena, sarà una premessa per fare ragionamenti nel medio lungo periodo, col sindaco e le istituzioni»

