Kings League Italia, la finale sarà a Torino: c’è l’annuncio ufficiale di Marchisio!

L’annuncio di Claudio Marchisio, ex calciatore, sulla prima finale della Kings League Italia a Torino. Tutti i dettagli in merito

L’ex calciatore della Juve Claudio Marchisio, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che la finale della Kings League Italia sarà a Torino all’Inalpi Arena il prossimo 22 maggio.

PAROLE – Per me è un’emozione speciale annunciare che la finale della Kings League Lottomatica.sport Italy sarà a Torino, la mia città. Dopo il grande successo della Kings World Cup Nations all’Allianz Stadium, tornare qui per la prima storica finale della competizione italiana di Kings League rappresenta qualcosa di unico. Voglio ringraziare le istituzioni locali, la Regione Piemonte e il Presidente Alberto Cirio, il Comune di Torino e il Sindaco Stefano Lo Russo, per il supporto e la collaborazione che hanno reso possibile la programmazione di questo evento che saprà unire il calcio e l’entertainment. Torino ha già dimostrato di essere una città perfetta per ospitare appuntamenti sportivi di rilievo internazionale e quello della Inalpi Arena sarà il palcoscenico ideale per celebrare un momento indimenticabile per la Kings League in Italia».