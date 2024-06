Germania Scozia, il dato FOLLE sugli scozzesi: è successa questo

La Scozia ha messo a referto un dato incredibile nella sfida persa per 5-1 contro la Germania. ecco cos’è successo

Di statistiche folli ne abbiamo viste tante, ma come questa probabilmente mai. La Scozia ha perso malamente per 5-1 nel gara inaugurale di Euro2024 contro la Germania, ma a stupire è come è arrivato il gol scozzese.

Il colpo di testa di McKenna, probabilmente più orientato verso il centro dell’area, viene deviato nella propria porta da Rudiger. Questo ha portato l’xG, ovvero l’expected goal, al minimo sindacale vale a dire 0.01. Se già questo non è abbastanza incredibile, c’è da aggiungere che quello è stato l’unico “tiro” della partita. Insomma, la Scozia ha segnato con lo 0.01 di xG senza mai effettuare nessuna conclusione verso Neuer.