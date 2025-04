Bojinov: «A Lecce non capivo. Con Zeman tanti litigi. Mi voleva l’Inter. Ho creduto di poter vincere il Pallone d’Oro»

Valeri Bojinov, ex talento del calcio bulgaro, passato anche in Serie A, ha parlato della sua carriera e in particolare delle sue avventure italiane

CORVINO E LECCE – «Avevo 14 anni, lui era a Malta e mi portò subito in Italia per un provino. Sarei dovuto rimanere per un paio di giorni e invece ho legato al Salento tutta la mia vita. Lì ho studiato, ho imparato l’italiano e anche il dialetto. Corvino mi parlava in salentino e non capivo nulla. “O capisci, capisci. Altrimenti sono ca… tuoi”. Questa la sua frase tipo. Ti bastonava spesso. Zero complimenti: ti diceva che la battaglia successiva sarebbe stata la prossima. Un mentore».

RAPPORTO CON ZEMAN – «All’inizio mi stava quasi sulle palle. Ci furono scontri. Il giorno della presentazione, ad esempio, lui parlava piano, non sentivo niente e mi misi a ridere. Lui si girò di scatto e disse: “Ridi Bojinov, ridi, che da domani rido io”. Mi disse che avrei dovuto chiedere scusa a me stesso e che l’avrei dovuto ascoltare di più. Lì capii il suo valore e lo seguii in tutto. Gli voglio bene. A gennaio 2005 andai alla Fiorentina per 15 milioni dopo aver segnato 11 gol. Se fossi rimasto sarei arrivato a 20, anche perché Vucinic toccò i 19».

FIRENZE – «Credevo davvero al Pallone d’oro. Ricordo allenamenti aperti al pubblico e partitelle infinite. Io avevo la mia squadra, Toni la sua. Ogni giocatore metteva 10 euro e a fine mese organizzavamo delle cene».

RETROSCENA INTER – «Gennaio 2006, vigilia di una sfida col Chievo. Sono lì che mi rilasso quando all’improvviso squilla il telefono. “Sono Branca,ds dell’Inter”. Penso a uno scherzo, riattacco, ma richiama subito. “Firmerai dopo la partita”».