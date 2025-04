Caputi: «Ecco chi è il profilo giusto per il Milan. Conceicao? Conferma difficile, gli rimprovero soprattutto questo. Sulla Coppa Italia…»

Caputi in esclusiva a MilanNews24, queste le sue parole sulla questione direttore sportivo, sulla Coppa Italia e tanto altro

Massimo Caputi ha rilasciato un’intervista in esclusiva a MilanNews24. Dalla questione DS, alla Nazionale, passando per nuovo allenatore e la semifinale di Coppa Italia con l’Inter. Queste alune dellesue parole:

In mattinata sembrerebbe esserci stata una frenata nella trattativa con Paratici, con la conseguente risalita delle quotazioni di Tare e D’Amico. Qual è secondo lei il profilo più adatto al Milan?

«Io sinceramente penso Tare, lo pensavo appena è uscito il suo nome un po’ di tempo fa. Credo abbia competenza ed autorevolezza e un modo di fare che sia in sintonia con il Milan come società. Considerando anche come devono essere le operazioni di mercato, servono certi profili di un certo costo».

Per quanto riguarda l’allenatore invece: confermerebbe Conceicao o andrebbe su altri profili?

«Il compito di Conceicao non era un compito facile, quando si va sulla panchina del Milan per rimettere in piedi le difficoltà di classifica e non solo è molto complicato. Se devo essere sincero, pur stimando Conceicao, non so fino a che punto sia intervenuto in maniera adeguata. La Supercoppa ha un po’ illuso, pensando tutto potesse essersi risolto con l’arrivo del nuovo allenatore che ha portato entusiasmo. Invece poi nel Milan in campionato ci sono poche certezze e tanta confusione. Dovendo pensare di ripartire prendere un altro allenatore credo sia la cosa più giusta, consegnandogli però le chiavi per risolvere problemi non solo tattici o tecnici, ma anche di gestione dello spogliatoio».

