Torino Hellas Verona, Vanoli annuncia: sovraccarico al polpaccio, un titolare salta il match

Torino Hellas Verona è il prossimo incontro di Serie A, in conferenza stampa Paolo Vanoli ha annunciato l’assenza di un titolare della formazione granata

Torino Hellas Verona andrà in scena domani pomeriggio alle ore 15 in punto. Paolo Vanoli – proprio in previsione della gara – è intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Tra le varie dichiarazioni il mister varesino ha annunciato l’assenza di Valentino Lazaro causa un sovraccarico al polpaccio. Segue un breve estratto, così sull’ex Inter:

VANOLI IN CONFERENZA – «Come sta il Torino? Lazaro non ci sarà, ha avuto un sovraccarico al polpaccio. Questa settimana lo abbiamo gestito, vediamo in prospettiva futura. Per il resto stiamo bene, la bella notizia è quella avere Zapata e Schuurs con noi al Filadelfia»

