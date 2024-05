Beppe Marotta: «Ringrazio l’Inter per la FIDUCIA. Ecco la verità sul RINNOVO di LAUTARO»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricevuto il Premio Gentleman 2024 parlando di Scudetto e Lautaro Martinez

Non si risparmia ai microfoni l’ad dell’Inter Beppe Marotta, salendo sul palco per ricevere il Premio Gentleman Fair Play 2024. Il dirigente nerazzurro ha risposto così alle domande parlando di mercato e scudetto.

RINGRAZIAMENTI – «Ho lavorato con l’Inter e soprattutto con i miei colleghi e collaboratori che sono qua con me, delle persone squisite che amano il loro lavoro e hanno una grande cultura della vittoria, del senso d’appartenenza… questi sono ingredienti importanti. Certamente gli attori protagonisti sono i calciatori, ma nella mia esperienza non ho mai visto una squadra vincere in campo se alle spalle non avesse una squadra forte rappresentata dalla società. Oppure può capitare un anno, da quello successivo si fa un campionato diverso. Premio del quale sono orgoglioso che condivido con tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio lavoro con grande tranquillità e passione».

SUL RINNOVO DI LAUTARO – «La risposta l’ha già data lui. Ha detto che dipende da noi, da me e da Piero Ausilio. Credo che tra noi e i nostri giocatori non ci siano mai problemi perché il grande comune denominatore è la voglia di continuare con noi. Questo è un grande sentimento e un grande valore che ci porta spero con grande serenità a raggiungere l’accordo».