Calciomercato Lazio, BOCCIATURA DEFINITIVA su quell’attaccante biancoceleste

Calciomercato Lazio, Tudor boccia l’ala offensiva Isaksen: messaggio a Fabiani, possibile addio a giugno dell’esterno danese biancoceleste

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor ha le idee chiare in vista del prossimo calciomercato Lazio e su quello che sarà il futuro della squadra biancoceleste per quanto riguarda l’attacco.

Il tecnico croato infatti, in questi primi mesi a Formello, avrebbe bocciato Gustav Isaksen, esterno offensivo che si è dimostrato non all’altezza, nonostante le premesse e la capacità di saperlo strappare all’Atalanta. Tuttavia sarà necessario un incontro con la società visto il ragazzo ha rappresentato un grande investimento da parte della società e Fabiani non vorrebbe privarsene.