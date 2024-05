VOTI Lecce Udinese: i migliori in campo NON sono i GOLEADOR. Il lavoro di CANNAVARO si vede

I voti dell’Udinese dopo l’importante vittoria ottenuta contro il Lecce in chiave salvezza: il lavoro di Cannavaro comincia a vedersi

La differenza di motivazioni, come notificato da Luca Gotti e Fabio Cannavaro a fine gara, ha determinato il verdetto di Lecce-Udinese. I salentini appagati dalla salvezza già raggiunta poco hanno potuto contro l’assoluta esigenza dei friulani di conquistare 3 punti. Ne è uscito fuori un 2-0 a favore degli ospiti grazie alle reti di Lucca e Samardzic, con tre uomini a meritarsi il 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport (e non sono i goleador).

WALACE – Viene eletto a migliore in campo: «Un gigante. Gli altri segnano, ma è l’anima della squadra per come chiude, riparte, imposta».

BIJOL – Spicca anche un difensore: «Mette più pezze, due fondamentali nel primo tempo».

CANNAVARO – Anche il mister si guadagna un voto alto, l’operazione salvezza a questo punto è possibile se la squadra non commetterà errori nelle prossime due gare: «Poche storie: l’impatto c’è stato. Squadra compatta e propositiva, azzecca anche i cambi».