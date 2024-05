Siviglia, Sergio Ramos: «Sul FUTURO vi posso dire solo questo»

Sergio Ramos, difensore del Siviglia, è intervenuto per parlare del suo futuro. L’ex Real Madrid è in scadenza e non rinnoverà

Sergio Ramos, difensore del Siviglia, ha parlato ai microfoni di Movistar+ di vari argomenti, tra cui il suo futuro.

SIVIGLIA – «Il calcio è una questione di piccoli dettagli. Abbiamo resistito nonostante le circostanze che richiede una partita come questa. A nessuno piace perdere. Erano tre punti per continuare a scalare posizioni, per noi era una partita importante, anche se il Cadice si giocava molto di più. Il calcio è questo, la fortuna non è dalla nostra parte, abbiamo resistito fino all’89’, anche se loro hanno fatto più di noi. Non vincere è sempre spiacevole, avremmo voluto dare una soddisfazione ai tifosi»

JESUS NAVAS – «Sono momenti molto emozionanti, non solo a livello personale, il calcio è un’incognita e si vive nel presente. Le persone avranno sempre un riconoscimento, è normale che si entusiasmino. Non si sa mai quando potrebbe essere l’ultimo momento»

FUTURO – «Non ne sono sicuro, vivo alla giornata. Vivo nel presente, il futuro è sconosciuto. Nel mio caso al momento non è stato deciso nulla. San Diego? Non ci sono mai stato, non so cosa significhi vivere lì»