Buongiorno, PRESSING del Milan: occhio però ad una NUOVA RIVALE per il difensore del Torino

Buongiorno Milan, tra rossoneri e Inter QUEL CLUB prova ad anticipare tutti! La MOSSA per arrivare al difensore del Torino

Alessandro Buongiorno è presente da mesi in cima al taccuino degli uomini del calciomercato Milan. Si è parlato a lungo di una sorta di duello sul mercato per arrivare al centrale del Torino tra i rossoneri e i cugini dell’Inter. Ora pare che tra i due litiganti, a godere possa essere un terzo club.

Come riferito da Calciomercato.com, Manna ha avviato i contatti con Riso, agente del calciatore, per portare Buongiorno proprio a Napoli, dopo aver ricevuto il totale gradimento di Conte all’eventuale operazione. Può essere lui il primo acquisto per il prossimo allenatore dei partenopei, che reputano eccessiva la richiesta di 40 milioni di euro richieste da Cairo.