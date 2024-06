Primavera, il Sassuolo è campione d’Italia: battuta 3-0 la Roma in finale

Il Sassuolo Primavera è campione d’Italia 2023/2024. Decisive le reti di Falasca, Cinquegrano e Russo nel secondo tempo

Se il Sassuolo dei grandi è retrocesso, la Priamvera neroverde ha vinto lo Scudetto battendo 3-0 in finale la Roma con le reti di Falasca, Cinquegrano e Russo tra il 47′ e 65′ in un inizio di secondo tempo clamoroso.

Niente da fare per la Roma che non riesce a far male nonostante un ottimo inizio. Da quinti in campionato nella stagione regolare, è il Sassuolo a vincere dopo aver battuto l’Atalanta ai quarti, l’Inter in semifinale e ora i giallorossi nell’ultimo atto.